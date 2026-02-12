Nottingham Forest’ta Teknik Direktör Krizi Yaşanıyor

FENERBAHÇE’NİN RAKİBİ TEKNİK DİREKTÖRÜ GÖREVDEN ALINDI

Nottingham Forest, UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin rakibi olarak mücadele eden teknik direktör Sean Dyche, aldığı kötü sonuçlar sonrası küme düşme hattına düşerek görevinden ayrıldı. 54 yaşındaki Dyche, son oynanan maçta son sıradaki rakibi Wolves ile berabere kalmasının ardından kulüp yönetimi tarafından görevden alındı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Kulübün yaptığı resmi açıklamada, “Nottingham Forest Futbol Kulübü, Sean Dyche’ın baş antrenörlük görevinden alındığını doğruluyor. Sean ve ekibine kulüpte geçirdikleri süre boyunca gösterdikleri çabalar için teşekkür eder, gelecekleri için başarılar dileriz.” ifadeleri dikkat çekti.

PERFORMANS ANALİZİ

25 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde eden Dyche, takıma 1.40’lık bir puan ortalaması kazandırmıştı. Performansı, kulüp yönetimi ve taraftarları tarafından yeterli görülmemiş olmalı.

ESKİ FENERBAHÇELİ ADAY GÖSTERİLİYOR

Nottingham Forest, Sean Dyche’ın yerine en güçlü aday olarak eski Fenerbahçeli teknik direktör Vitor Pereira’yı belirledi. Pereira, son olarak Premier Lig takımlarından Wolves’i çalıştırmış ve kasım ayında ayrılmıştı. Portekizli teknik adam, Fenerbahçe’de 2015 ve 2021 yıllarında iki dönem görev yapmıştı.

MAÇIN TARİHİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Nottingham Forest’ı, 19 Şubat Perşembe günü Kadıköy’de ağırlayacak. Bu karşılaşma, iki takım arasında oldukça heyecanlı geçmesi beklenen bir mücadele olacak.

