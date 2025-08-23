Nsu’nun Hayattaki Tek Üyesi Tahliye Mi?

BEATE ZSCHAEPE’YE TEPKİ TOPLAYAN PROGRAM KABULÜ

Almanya’da Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün hayattaki bilinen tek üyesi olan Beate Zschaepe’nin, aşırı sağcılıktan çıkış programı ‘Exit’e kabul edilmesi büyük tepkilere yol açtı. Alman medyasındaki haberlere göre, Zschaepe’nin bu programa katılması, ona erken tahliye olma ihtimalini sunabileceği belirtiliyor. NSU terör örgütünün hedef aldığı kurbanların aileleri, bu durum karşısında derin bir üzüntü ve öfke hali içerisindeler.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Aralarında Türklerin de bulunduğu NSU teröründen etkilenen mağdur aileleri, çevrim içi platform olan Campact’ta bir imza kampanyası başlattı. Mağdurlar, yaptıkları açıklamada, yetkililerden herhangi bir bilgilendirme almadıklarını ve Zschaepe’nin programa katılımını yalnızca medya aracılığıyla öğrenmelerinin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını aktardılar. Ayrıca, ‘Exit’ programının yirmi yılı aşkın bir süredir soruşturmayı etkileyen hüküm giymiş NSU teröristlerine değil, güvenilir bireylere yardımcı olması gerektiğini savunuyorlar.

NSU’NUN GEÇMİŞİ

Almanya’da 2000-2007 yılları arasında 8’i Türk olmak üzere 10 kişiyi öldüren, en az iki bombalı saldırı düzenleyen ve 15 banka soygunu gerçekleştiren NSU terör örgütünün varlığı, 4 Kasım 2011’de tesadüfen ortaya çıkmıştı. Bu Neonazi örgütün, yıllar boyunca Alman güvenlik birimleri tarafından tespit edilememesi ve bazı üyelerinin istihbarat muhbirleriyle ilişkilerinin gün yüzüne çıkması, ülkede geniş çaplı tartışmalara neden oldu. Ayrıca, 4 Kasım 2011’den kısa bir süre sonra aşırı sağcı gruplara ilişkin bazı belgelerin imha edilmesi de kamuoyunda kuşku yarattı. NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011’de gerçekleştirdikleri bir banka soygunu sonrası saklandıkları yerlerde ölü bulundu, intihar ettikleri iddia edildi.

YARGI SÜRECİ VE SONUCU

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde 2013 yılında başlayan terör örgütü NSU davasında, karar 11 Temmuz 2018 tarihinde açıklandı. Baş sanık Beate Zschaepe “ömür boyu” hapis cezasına çarptırıldı, örgüte yardımcı olan 4 sanık ise 2,5 ile 10 yıl arasında hapis cezası aldı.