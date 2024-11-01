Nuh’un Gemisi’nin Yeri Britanya Müzesi’nde Bulundu

BRİTANYA MÜZESİ’NDE NUH’UN GEMİSİ’NE AİT BİLGİLER

Britanya Müzesi’nde 3 bin yıl öncesine ait Babil haritasında Nuh’un Gemisi’ne dair yeni bilgiler elde edildi. Antik olayları anlatan Imago Mundi isimli tablette bulunan Ağrı Dağı detayı dikkat çekiyor. Londra’daki Britanya Müzesi’nde yer alan Babil tabletinin gizemi çözüldü ve Nuh’un Gemisi’nin konumu tespit edildi. Bilim insanları, sergilenen 3 bin yıllık Imago Mundi tabletini detaylı incelemeye aldı ve haritadaki bilgiler sayesinde yüzyıllardır kayıp olan Nuh’un Gemisi’nin yerini bulduklarını açıkladı.

ARASTIRMALARIN DETAYLARI VE BULGULAR

Araştırmacılar, tableti inceleyerek İncil referansları ile arka yüzünde bir yolcunun yolculuk sırasında gördüğü şeyleri anlattığını ortaya çıkardılar. Tabletin bazı talimatlarında ‘parsiktu’ kadar kalın bir nesneyi görmek için yedi fersah yol kat edilmesi gerektiği yazıyordu. Hürriyet’te yer alan habere göre; araştırmacılar, parsiktu teriminin antik dönemde Büyük Tufan’dan kurtulmayı tanımlayan bir ölçü olarak kullanıldığını belirtti. 1882 yılında Irak’ta bulunan Imago Mundi tabletinde parsiktu ölçüsünün kullanılması bilim insanları tarafından şaşırtıcı bulundu. Tarif edilen yolculuğun sonunda Nuh’un Gemisi’nin yerinin olduğu ifade edildi. Ağrı Dağı’nı işaret eden tablet, dağın zirvesindeki toprak yapıyı geminin yeri olarak belirledi. Tablette geminin ölçüleri 155 metre uzunluğunda, 26 metre genişliğinde ve 16 metre yüksekliğinde olarak geçiyor.

AĞRI DAĞI’NIN VARLIĞI TARTIŞMALI

Babil tabletlerinde bahsedilen Ağrı Dağı’nın o dönemde var olup olmadığı hala tartışma konusu. Sydney Üniversitesi’nden araştırmacı Dr. Andrew Snelling, Ağrı Dağı’nın geminin bulunduğu yerde olamayacağını savunuyor. Snelling’e göre, dağ o dönemde henüz oluşmamıştı. İstanbul Teknik Üniversitesi liderliğindeki bir uzman ekibi ise yıllardır dağda kazı çalışmaları yapıyor. Ekip, geçtiğimiz yıl bölgede kil ve denizle bağlantılı malzemeler bulduklarını duyurmuştu. Bulunan bu parçalar, insanların bölgede 3 bin ila 5 bin yıl önce yaşadıklarını gösteriyor.