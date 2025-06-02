Numan Kurtulmuş’tan Partilere Ziyaret Gerçekleşti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ile birlikte DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ı Meclis’te ziyaret etti. Yaklaşık 50 dakika süren bu görüşmeye DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli de katıldı.

VERİMLİ VE YAPICI BİR GÖRÜŞME

Görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, farklı siyasi partilere yönelik ziyaretleri kapsamında DEM Parti Grubu ile oldukça verimli bir istişare gerçekleştirdiklerini ifade etti. Ana gündem maddelerinin arasında Türkiye’nin terör belasından arındırılması, toplumsal birlik ve kardeşlik ortamının güçlendirilmesi, demokratik standartların yükseltilmesi ve TBMM’nin bu süreçteki sorumlulukları olduğunu aktardı. Kurtulmuş, “İmralı’dan gelen açıklama ve ardından örgütün silah bırakabileceğine dair ifadeler, artık meselenin TBMM çatısı altında ele alınabileceği bir noktaya geldiğini gösteriyor. Bütün siyasi partilerden beklentimiz, yapıcı bir dille bu sürecin olumlu sonuçlanmasına katkı sunmalarıdır. Önümüzde tarihi bir fırsat var; bu dönemin Türkiye için yeni bir başlangıç olabileceğini düşünüyoruz” dedi.

TÜM PARTİLERE ZİYARETLER DEVAM EDİYOR

Kurtulmuş, Meclis’te sürecin yönetilmesi için bir komisyon kurulmasının planlandığını belirtirken, bu komisyonun yapısı ve çalışma esasları üzerine titiz bir hazırlık yapılacağını da vurguladı. MHP, CHP, DEM Parti ve ilerleyen saatlerde İYİ Parti ile diğer siyasi partilere ziyaretlerin yapılacağına dikkat çekti. Bu buluşmaların çözüm sürecine dair fikir alışverişi için bir zemin oluşturduğunun altını çizen Kurtulmuş, basın mensuplarının “Komisyon için bir takvim belirlendi mi?” sorusuna, “Şimdilik yalnızca genel çerçeveyi konuştuk, fikir teatisinde bulunduk” yanıtını verdi.

MECLİS’İN SORUMLULUKLARI ÖNE ÇIKIYOR

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da görüşmenin ardından açıklama yaptı. Kurtulmuş’un yeniden TBMM Başkanı seçileceğini öngördüklerini ifade eden Hatimoğulları, mevcut dönemin Meclis’e önemli sorumluluklar yüklediğine dikkat çekti. Hatimoğulları, “Önümüzdeki dönemde Meclis’in barış sürecine katkı sunabilecek bir yapıyla çalışması, demokratikleşme sürecinin hızlanması açısından büyük önem taşıyor. Sayın Başkan’la da bu konuda oldukça kapsamlı bir değerlendirme yapma fırsatımız oldu” şeklinde konuştu. Ayrıca, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin daha önceki açıklamalarına atıfta bulunarak, komisyonun bu sürece katkı vereceğine inandıklarını sözlerine ekledi.

İYİ PARTİ VE DİĞER ZİYARETLER

Kurtulmuş, ziyaret programı kapsamında İYİ Parti’ye de bir ziyaret gerçekleştirdi. Ayrıca, bugün Yeni Yol grubunu ve HÜDAPAR’ı da ziyaret etmesi bekleniyor.