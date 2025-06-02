Numan Kurtulmuş’tan Partilere Ziyaret Gerçekleştirildi

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ’TAN DEM PARTİ ZİYARETİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ile beraber, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ı Meclis’te ziyaret etti. Ziyarete DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli’nin de katılmasının ardından görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.

VERİMLİ GÖRÜŞMELER YAPILDI

Görüşmenin ardından basın mensuplarına bilgi veren Kurtulmuş, farklı siyasi partilere yönelik ziyaretler çerçevesinde DEM Parti Grubu ile oldukça verimli ve yapıcı bir istişare yaptıklarını ifade etti. Görüşmenin ana gündem maddeleri arasında Türkiye’nin terör sorunundan tamamen kurtulması, toplumsal birlik ve kardeşlik ortamının güçlendirilmesi, demokratik standartların yükseltilmesi ve TBMM’nin bu süreçteki yükümlülükleri yer aldı. Kurtulmuş, “İmralı’dan gelen açıklama ve ardından örgütün silah bırakabileceğine dair ifadeler, artık meselenin TBMM çatısı altında ele alınabileceği bir noktaya geldiğini gösteriyor. Bütün siyasi partilerden beklentimiz, yapıcı bir dille bu sürecin olumlu sonuçlanmasına katkı sunmalarıdır. Önümüzde tarihi bir fırsat var; bu dönemin Türkiye için yeni bir başlangıç olabileceğini düşünüyoruz” dedi.

KOMİSYON KURULMASI PLANI

Meclis’te sürecin yönetilmesi için bir komisyon kurma planını paylaşan Kurtulmuş, bu komisyonun yapısı ve çalışma ilkelerine dair titiz bir hazırlık yapılacağını söyledi. Ayrıca, MHP, CHP, DEM Parti ve ilerde İYİ Parti ile diğer siyasi partililere ziyaretler gerçekleştireceklerini belirten Kurtulmuş, bu buluşmaların çözüm sürecine dair fikir alışverişi için zemin oluşturduğunun altını çizdi. Basın mensuplarının, “Komisyon için bir takvim belirlendi mi?” sorusuna, “Şimdilik yalnızca genel çerçeveyi konuştuk, fikir teatisinde bulunduk” yanıtını verdi.

HATIMOĞULLARI’NDAN AÇIKLAMALAR

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, görüşmenin ardından yapmış olduğu açıklamalarda, yarın gerçekleştirilecek TBMM Başkanlığı seçiminde Kurtulmuş’un yeniden seçileceğini öngördüklerini dile getirdi. Hatimoğulları, içinde bulunulan dönem için TBMM’ye önemli sorumluluklar yüklendiğine dikkat çekti. Görüşmenin detayları hakkında bilgi veren Hatimoğulları, “Önümüzdeki dönemde Meclis’in barış sürecine katkı sunabilecek bir yapıyla çalışması, demokratikleşme sürecinin hızlanması açısından büyük önem taşıyor. Sayın Başkan’la da bu konuda oldukça kapsamlı bir değerlendirme yapma fırsatımız oldu” ifadelerini kullandı. Ayrıca, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin daha önceki açıklamalarına vurgu yaparak, “Parlamento bünyesinde kurulacak komisyonun bu sürece katkı vereceğine inanıyoruz. Sayın Kurtulmuş’un da bu yönde adım atacağını bugün kendisinden duymaktan memnuniyet duyduk” şeklinde konuştu.

İYİ PARTİ’YE DE ZİYARET GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ziyaretin sonunda Hatimoğulları, Meclis Başkanı Kurtulmuş’a teşekkür ederek, yeni dönemde başarılar diledi. Kurtulmuş daha sonra İYİ Parti’ye de bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu görüşme saat 12.00 sularında başladı. Kurtulmuş, aynı gün içerisinde Yeni Yol grubunu ve “Meclis’te bir grubu olmamasına rağmen” HÜDAPAR’ı da ziyaret edecek.