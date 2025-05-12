Numan Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye Kazanacak

TERÖRÜN SON BAŞLANGICI

Bölücü terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve fesih kararını resmi olarak açıklaması, ülke genelinde büyük bir memnuniyetle karşılandı. Bu durum, uluslararası arenada da olumlu karşılıklar buldu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bu konuyla ilgili sosyal medya hesabından izlenimlerini paylaştı. Numan Kurtulmuş, “Milletimiz, terörden tamamen kurtulmak ve demokratik siyasetin zeminini güçlendirmek üzere yeni bir eşiğe gelmiştir. Bugün yapılan açıklamada, silahlı dönemin sona erdiğinin ifade edilmesi memnuniyet vericidir. Bu adımların hızlıca ve hiçbir tereddüde mahal bırakmadan tamamlanması, toplumsal barışa giden yolun önünü açabilecek bir fırsattır. Terörün ve şiddetin meşruiyeti yoktur. Bu topraklarda barışı, adaleti ve özgür düşünceyi istisnasız şekilde egemen kılmak, milletimize olan borcumuzdur. Silahın gölgesinde çözüm arayışı dün olduğu gibi bugün de hükümsüzdür” dedi.

ORTAK SORUMLULUK ŞART

Halkın her kesiminin kendini güvenli ve onurlu hissettiği bir ortam yaratmak için siyaset kurumu, yargı, yasama ve yürütme erkleriyle birlikte sorumlulukla hareket etmek zorundadır. Bu süreç, yalnızca Türkiye’nin değil, tüm bölgenin huzuru ve istikrarı için tarihi bir fırsat sunuyor. Terörsüz Türkiye, halkımızın katılımıyla, Meclis’imizin iradesinde ve hepimizin ortak sorumluluğunda yeşerecek. Terörsüz Türkiye’nin kazananı tüm milletimiz olacaktır.

GELECEK İÇİN UMUT VAR

Şiddetsiz bir gelecek ve çoğulcu bir demokrasi adına açılan bu kapı, milletimizin umutlarını büyütmeli; siyaset kurumu, bu umudu karşılıksız bırakmamalıdır. Yeni dönemin ülkemizde kalıcı barışa, demokratikleşmeye ve huzur ortamına katkı sunmasını temenni ediyorum. Birlik ve kardeşlik ruhuyla daha güçlü yarınlara doğru adım atma dileğiyle milletimize hayırlı olsun.