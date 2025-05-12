NuMan KuRtUlMuŞ: TeRörsüz TüRkiye’nin Kazananı MiLetimiz OlAcAk

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN AÇIKLAMASI MEMNUNİYET DOĞURDU

Bölücü terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve fesih kararını resmen duyurması, ülke genelinde büyük bir memnuniyetle karşılandı. Aynı zamanda, bu durum uluslararası platformda da olumlu yansımalar yarattı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, “Milletimiz, terörden tamamen kurtulmak ve demokratik siyasetin zeminini güçlendirmek üzere yeni bir eşiğe gelmiştir.” dedi.

SÜREÇ HIZLA TAMAMLANMALI

Kurtulmuş, yapılan açıklamanın silahlı dönemin sona erdiğinin belirtilmesinin memnuniyet verici olduğunu vurguladı. “Bu adımların hızlıca ve hiçbir tereddüde mahal bırakmadan tamamlanması, toplumsal barışa giden yolun önünü açabilecek bir fırsattır.” şeklinde konuşan Kurtulmuş, terör ve şiddetin meşruiyetinin olmadığını ifade etti. “Bu topraklarda barışı, adaleti ve özgür düşünceyi istisnasız şekilde egemen kılmak, milletimize olan borcumuzdur.” dedi.

ŞİDDETSİZ GELECEK İÇİN SORUMLULUK

Kurtulmuş, halkın her kesiminin kendini güvenli ve onurlu bir ortamda hissetmesi için siyasetin, yargı, yasama ve yürütme erkleri ile sorumlulukla hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi. “Bu süreç, sadece Türkiye’nin değil, tüm bölgenin huzuru ve istikrarı için tarihi bir imkândır.” dedi. Ayrıca, “Terörsüz Türkiye, halkımızın katılımıyla, Meclis’imizin iradesinde ve hepimizin ortak sorumluluğunda yeşerecektir.” ifadelerini kullandı.

UMUTLAR BOŞA ÇIKMAMALI

Kurtulmuş, “Şiddetsiz bir gelecek ve çoğulcu bir demokrasi adına açılan bu kapı, milletimizin umutlarını büyütmeli; siyaset kurumu, bu umudu karşılıksız bırakmamalıdır.” diyerek yeni dönemin ülkemizde kalıcı barışa, demokratikleşmeye ve huzur ortamına katkı sağlamasını diledi. “Birlik ve kardeşlik ruhu ile daha güçlü yarınlara yürümek dileğiyle milletimize hayırlı olsun.” şeklinde sonlandırdı.