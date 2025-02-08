Nunn Euroleague’de Haftanın MVP’si Seçildi

THY EUROLEAGUE HAFTANIN MVP’Sİ BELLİ OLDU

THY Euroleague’de 26. haftanın tamamlanmasının ardından, haftanın en değerli oyuncusu da ilan edildi. Euroleague’in resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Yunan ekibi Panathinaikos’un, evinde Anadolu Efes’i 104-89 ile geçtiği maçta, dikkate değer bir performans sergileyen ABD’li basketbolcu Kendrick Nunn’un haftanın en değerli oyuncusu olduğu açıklandı.

KENDRICK NUNN’UN BAŞARILI PERFORMANSI

Nunn, maçta 36 sayı, 4 ribaund, 2 asist ve 2 top çalma gerçekleştirdi ve toplamda 37 verimlilik puanı aldı. 29 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Euroleague’de play-off turu 5. maçlarının en değerli oyuncusu olarak da dikkat çekmişti.