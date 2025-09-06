Nurdağı’nda Otobüs Alev Alev Yandı

YOLCU OTOBÜSÜNDE YANGIN ÇIKTI

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz duruma geldi. Olay anında tahliye edilen 35 yolcu, başka bir otobüsle yolculuklarına devam etti. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Nurdağı gişeleri civarında sabahın erken saatlerinde, Mahfuz D. (60) yönetimindeki 34 BDZ 255 plakalı otobüsün motor bölümünden duman çıkmaya başladı. Sürücü durumu fark ederek aracı yol kenarına çekip durdu.

YANGIN BÜYÜDÜ

35 yolcu tahliye edildikten sonra alevler hızla otobüsün arka kısmını sardı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü, ancak otobüs tamamen kullanılamaz hale geldi. Gaziantep yönünden İstanbul’a seyahat eden yolcular, yangın sebebiyle yaşadıkları panikle birlikte, olay yerine gelen başka bir otobüsle yola devam etti. Yangının nedeninin belirlenmesine yönelik bir inceleme başladı.