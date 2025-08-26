Gündem

Nusret Yılmaz Gözaltında, Ekrem İmamoğlu’nun Avukatı!

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU’NUN AVUKATI GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik devam eden yolsuzluk soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek İmamoğlu’nun uzun zamandır avukatlığını üstlenen Nusret Yılmaz, bu sabah Trabzon’da gözaltına alındı. Yılmaz, İBB’ye dair rüşvet ve usulsüzlük iddiaları çerçevesinde sorgulanmak üzere İstanbul’a götürüldü.

AVUKAT PEHLİVAN’A EKLENİYOR

Aynı soruşturma dahilinde, geçtiğimiz ay İmamoğlu’nun bir diğer avukatı Mehmet Pehlivan tutuklandı. Yılmaz’ın İmamoğlu ailesiyle çocukluk dostluğu bulunuyor ve son dönemdeki davalarda aktif bir rol üstlendiği biliniyor.

