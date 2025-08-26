Gündem

Nusret Yılmaz Gözaltında, Sorgulanıyor

nusret-yilmaz-gozaltinda-sorgulaniyor

YENİ GELİŞMELER YAŞANIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme ortaya çıktı. Görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu’nun uzun süreli avukatı Nusret Yılmaz, sabah saatlerinde Trabzon’da gözaltına alındı. Yılmaz’ın, İBB’ye ilişkin rüşvet ve usulsüzlük iddiaları çerçevesinde sorgulanmak amacıyla İstanbul’a götürüldüğü bildiriliyor.

BİR AVUKAT DAHA TUTUKLANDI

Aynı soruşturma kapsamında geçtiğimiz ay İmamoğlu’nun bir diğer avukatı Mehmet Pehlivan da tutuklandı. Nusret Yılmaz’ın, İmamoğlu ailesiyle çocukluk arkadaşlığı bulunuyor ve son dönemdeki davalarda oldukça aktif bir rol oynadığı biliniyor. Bu gelişmeler, yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili sürecin ne denli ciddi olduğunu gözler önüne seriyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Erdoğan’dan “Terörsüz Türkiye” mesajı: “Bu defa başaramayacaklar!”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümünde Türkiye'nin terörle mücadelede yeni bir aşamaya geçtiğini belirterek, Şam ve Ankara'ya yönelenlerin başarı sağlayacağını vurguladı.
Gündem

MHP Lideri Bahçeli: Terörsüz Türkiye Gerekli

MHP lideri Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin ve Büyük Taarruz'un yıldönümlerinde Türkiye'nin terörle mücadele sürecine vurgu yaptı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.