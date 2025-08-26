Nusret Yılmaz Gözaltında, Sorgulanıyor

YENİ GELİŞMELER YAŞANIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme ortaya çıktı. Görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu’nun uzun süreli avukatı Nusret Yılmaz, sabah saatlerinde Trabzon’da gözaltına alındı. Yılmaz’ın, İBB’ye ilişkin rüşvet ve usulsüzlük iddiaları çerçevesinde sorgulanmak amacıyla İstanbul’a götürüldüğü bildiriliyor.

BİR AVUKAT DAHA TUTUKLANDI

Aynı soruşturma kapsamında geçtiğimiz ay İmamoğlu’nun bir diğer avukatı Mehmet Pehlivan da tutuklandı. Nusret Yılmaz’ın, İmamoğlu ailesiyle çocukluk arkadaşlığı bulunuyor ve son dönemdeki davalarda oldukça aktif bir rol oynadığı biliniyor. Bu gelişmeler, yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili sürecin ne denli ciddi olduğunu gözler önüne seriyor.