Nvidia Beklentileri Aştı!

NVIDIA’YI DESTEKLEYEN YAPAY ZEKÂ ÇİPLERİ

Nvidia’nın yoğunlaştığı yapay zeka çipleri, gelir artışının ana kaynağı olarak dikkat çekiyor. Piyasa beklentisi 38,05 milyar dolar seviyesindeyken, Bloomberg’in gerçekleştirdiği anket sonucunda şirketin gelirinin 38,3 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.

2025 MALI YILI PERFORMANSI

2025 mali yılında Nvidia’nın geliri, %114’lük bir artışla 130,5 milyar dolara ulaşmayı başardı. Wall Street’in tahminleri doğrultusunda, Nvidia’nın şu anki çeyrekteki gelir beklentisi 43 milyar dolar olarak belirlendi.

HİSSE BAŞINA KÂR VE CEO’NUN GÖRÜŞLERİ

Şirketin net kârı bir önceki yılın aynı döneminde 12,3 milyar dolar olarak kaydedilirken, hisse başına kâr da 49 sentten 89 sente yükseldi. Nvidia CEO’su Jensen Huang, yapay zeka çipi Blackwell’e olan talebin “harika” olduğunu ifade etti. Nvidia, Blackwell AI süper bilgisayarlarının büyük ölçekli üretimini hızlandırarak ilk çeyreğinde milyarlarca dolarlık satış elde etti. Huang, “Ajansal yapay zeka ve fiziksel yapay zeka, en büyük sektörlerde devrim yaratacak bir sonraki yapay zeka dalgası için zemin hazırlarken, yapay zeka ışık hızında ilerliyor” değerlendirmesinde bulundu.

GEÇMİŞTEKİ BÜYÜK KAYIPLAR

Nvidia’nın geçmişte yaşadığı büyük kayıplar da dikkat çekiyor. 2024 yılında Apple’dan dünyanın en değerli şirketi unvanını kazanmış olan Nvidia, Çin merkezli DeepSeek’in düşük maliyetli yapay zeka modeli sebebiyle büyük bir düşüş yaşamıştı. Nvidia hisseleri 27 Ocak’ta tek bir günde %17 değer kaybederek, piyasa değerinde 600 milyar dolarlık bir erimeye yol açmıştı. Bu durum, ABD borsası tarihindeki en büyük günlük piyasa değeri kaybı olarak kaydedildi. Bu süreçte dünyanın en değerli şirketi unvanını kaybeden Nvidia, ikinci sıraya gerilerken, Apple yeniden zirveye yükseldi.