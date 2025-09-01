Ekonomi

Nvidia'nın Düşüşü Kriptoyu Sarstı!

ABD TEKNOLOJİ HİSSELERİNDEKİ DÜŞÜŞ

ABD teknoloji hisselerinde yaşanan sert düşüşlerin ardından kripto para piyasalarında da bir gerileme görüldü. Bitcoin, bugün en düşük 107 bin 304 dolara kadar inerek son iki ayın en düşük seviyesine ulaştı. Düşüşün sebepleri arasında, yarı iletken devi Nvidia’nın beklentilerin altında kalan gelir tahmini de yer alıyor. Bu öngörü, yapay zeka odaklı hisselere olan yatırımcı ilgisini olumsuz etkiledi ve piyasalarda riskten kaçışı kuvvetlendirdi.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Jefferies ekonomisti Moht Kumar, yaptığı açıklamada teknoloji sektörünün yapay zeka döngüsünde hâlâ erken aşamada bulunduğunu vurguladı. Kumar, orta vadede olumlu bir perspektif sundu. Ancak, “Son iki yıldaki kadar güçlü büyüme veya yüksek getiriler görmemiz pek olası değil” dedi. Bitcoin, saat 11.37 itibarıyla 109 bin 502 dolardan işlem görmeyi sürdürüyor.

