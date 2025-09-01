Ekonomi

Nvidia’nın Gelir Tahmini Kriptoyu Vurdu!

ABD TEKNOLOJİ HİSSELERİNDEKİ SATIŞLAR KRİPTO PARA PİYASALARINI ETKİLEDİ

ABD teknoloji hisselerinde yaşanan sert satışların ardından kripto para piyasalarında da gerileme gözlemleniyor. Bitcoin, 107 bin 304 dolara kadar düşerek son iki ayın en düşük seviyesini gördü. Düşüşte, yarı iletken devi Nvidia’nın beklenenin altında kalan gelir tahmini de önemli bir rol oynadı. Bu tahmin, yapay zeka temalı hisselere olan yatırımcı ilgisini zayıflatarak piyasalarda riskten kaçışın hızlanmasına sebep oldu.

UZMANLARDAN GÖRÜŞLER

Jefferies ekonomisti Moht Kumar, teknoloji sektörünün yapay zeka döngüsünün daha erken aşamalarında olduğunu belirterek, orta vadede olumlu bir görünüm sundu. Kumar, “Son iki yıldaki kadar güçlü büyüme veya yüksek getiriler görmemiz pek olası değil” şeklinde ifadelerde bulundu. Bitcoin, saat 11.37 itibarıyla 109 bin 502 dolar seviyesinden işlemine devam ediyor.

