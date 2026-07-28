Nvidia’dan Açık Güvenli Yapay Zeka İttifakı

Ekonomi
Nvidia yonga setinin detaylı görüntüsü
Nvidia, yapay zekanın güvenli kullanımını artırmak için yeni bir açık kaynak ittifakı kurdu.
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ABD merkezli çip üreticisi Nvidia, yapay zekanın sorumlu kullanımını ve güvenini artıracak açık kaynak araçlar geliştirmeyi hedefleyen yeni bir ittifak kurdu. Açık Güvenli Yapay Zeka İttifakı, açık teknolojilerle güvenlik açıklarını gidermeyi amaçlıyor. Son dönemde yaşanan Hugging Face ihlali, bu araçlara duyulan ihtiyacı ortaya koydu.

AÇIK YAPAY ZEKA İTTİFAKINA GENİŞ KATILIM

Adobe, Cisco, IBM, Microsoft ve Red Hat gibi firmalar ittifakın ilk ortakları arasında yer alıyor. OpenAI, Anthropic ve Google ise açıklanan ortaklar listesinde bulunmuyor. Bu durum yapay zeka sektöründe dikkat çekti.

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