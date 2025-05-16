NYU, Mezuniyet Diplomasını Vermedi

İSRAİL’E DESTEK VEREN ÜNİVERSİTEDEKİ SKANDAL

Gazze’de soykırım faaliyetlerini yürüten İsrail’e destek veren New York Üniversitesi (NYU), olay yaratan bir duruma imza attı. Yahudi yanlısı olan bu üniversite, mezuniyet töreninde ABD’yi Gazze’deki “soykırımı” desteklemekle suçlayan ve İsrail’in eylemlerini eleştiren bir öğrencinin diplomasını vermekten vazgeçti.

MEZUNİYET KONUŞMASINDA ÇARPICI İFADELER

NYU’nun lisans mezuniyet konuşmacısı Logan Rozos, konuşmasında “Bu kadar geniş bir gruba ve böyle bir zamanda söylenmesi gereken tek uygun şey, şu anda Filistin’de yaşanan vahşetin tanınmasıdır.” ifadelerini kullandı. Rozos, Gazze’de süren soykırımın “ABD tarafından siyasi ve askeri olarak desteklendiğini” de ekledi.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA VE DİSİPLİN İŞLEMİ

NYU sözcüsü, Rozos’un konuşma planı konusunda üniversiteyi yanıltarak “kişisel ve tek taraflı siyasi görüşlerini ifade ettiğini” belirtti. Açıklamada, Rozos’un diplomasının bu yüzden verilmediği ve disiplin işlemi başlatıldığı ifade edildi. “NYU, izleyicilerin bu konuşmaya maruz kalmasından ve bu anın, kendisine verilen bir ayrıcalığı kötüye kullanan biri tarafından çalınmasından dolayı derin üzüntü duymaktadır.” denildi.

PROTESTOLAR VE BASKI

Bu uygulama, İsrail’in Gazze’deki savaşı karşısında Filistin yanlısı öğrencilerin protestolarına yönelik daha geniş bir baskının parçası olarak değerlendiriliyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın antisemitizmle mücadeleye yönelik başkanlık emri, bu protestolara katılan yabancı öğrencilerin vizelerinin iptali ve sınır dışı edilmeleri için zemin hazırlayan bir çerçeve sunuyor.