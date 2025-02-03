O Ses Türkiye Yayın Tarihi Belli Oldu

O SES TÜRKİYE YENİ SEZONA HAZIRLANIYOR

Her yıl büyük ilgi gören O Ses Türkiye, yeni sezonunda da etkileyici jüri kadrosu ve yetenekli yarışmacılarıyla ekranlarda yer almayı planlıyor. Uzun zamandır yarışmanın başlangıç tarihi hakkında farklı spekülasyonlar dönüyordu. Beklenen tarihi Survivor 2025 sunucusu Murat Ceylan duyurmuş bulunuyor.

JÜRI KADROSU BELİRLENDİ

Bu sezon, O Ses Türkiye’de jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve Hadise bulunacak. Yarışmanın en büyük sürprizi ise Melike Şahin’in jüri ekibine katılması oldu. Beyazıt Öztürk, önceki sezonlardaki eğlenceli ve esprili tarzıyla yine jüri koltuğunda yer alacak. Gökhan Özoğuz, dinamik yorumları ve müzik bilgisiyle yarışmacılara yardımcı olacak. Hadise, güçlü yorumları ve sahne tecrübesiyle yarışmaya ayrı bir renk katacak. Melike Şahin ise ilk kez jüri koltuğuna oturacak ve müzikseverlere yeni bir deneyim sunacak.

HEYECAN YENİDEN BAŞLIYOR

Elemelerin tamamlanmasının ardından yeni sezona yönelik hazırlıklar hızlandı. Stüdyoda çekimleri yapılan programın ilk bölümlerinin hazır olduğu bilgisi geldi. Acun Ilıcalı’nın sunumuyla gerçekleşecek yarışma, her yıl olduğu gibi yine dikkat çeken isimleri bir araya getirecek.

BELİRLENEN TARİH: 8 ŞUBAT CUMARTESİ

Bir süredir yayın tarihi merakla beklenen O Ses Türkiye için net bir açıklama Survivor 2025’te yapıldı. Murat Ceylan’ın açıklaması doğrultusunda yarışma, 8 Şubat Cumartesi günü TV8 ekranlarında izleyicileriyle buluşacak.