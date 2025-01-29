Obama-Aniston Aşk İddiaları Sosyal Medyada

ESKİ BAŞKANIN YENİ SÖYLENTİLERİ

Eski ABD Başkanı Barack Obama ile ünlü Hollywood yıldızı Jennifer Aniston arasında olabileceği iddia edilen romantik bir ilişki, sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Barack Obama’nın eşi Michelle Obama ile olan evlilik durumunun belirli bir sorun yaşadığına dair çıkan söylentiler, bu dedikoduların daha da artmasına yol açtı. Milliyet’in haberine göre, sızıntıların başlangıcı Barack Obama’nın Jennifer Aniston ile romantik bir bağlantı yaşadığına dair bir sosyal medya mesajı ile oldu. Ekim ayında Aniston, bu iddiaları yalanlayarak, “Barack Obama ile sadece bir kez tanıştım ve Michelle Obama’yı ondan daha iyi tanıyorum.” ifadelerini kullanmıştı. Ancak şu an, Barack ve Michelle Obama arasındaki görünür anlaşmazlık, bu söylentileri yeniden alevlendirdi.

SANATÇILAR VE MEDYA

Söylentileri körükleyen bir diğer nokta ise Michelle Obama’nın son zamanlarda dikkat çeken önemli etkinliklere katılmaması oldu. Bu sürecin en çok dikkat çeken anı, Michelle’in eski ABD Başkanı Jimmy Carter’ın cenazesine katılmamış olmasıydı. The Megyn Kelly Show’un sunucusu Megyn Kelly, bu konuyla ilgili, “Evlilikleriyle ilgili söylentiler giderek yaygınlaşıyor gibi görünüyor.” diyerek durumu değerlendiriyor.

Bu artan söylentiler ışığında, Barack Obama’nın Michelle’in doğum gününü kutladığı paylaşım, dedikoduların merkezine oturdu. Eski ABD Başkanı, sosyal medya platformunda, “Hayatımın aşkına mutlu yıllar, her odayı sıcaklık, bilgelik, mizah ve zarafetle dolduruyorsun ve bunu yaparken çok iyi görünüyorsun. Seninle hayatın maceralarına çıkabildiğim için çok şanslıyım. Seni seviyorum!” sözlerine yer verdi.

KAMUOYU TEPKİ GÖSTERİYOR

Söylentiler sürekli dönüşüm geçirirken, kamuoyu ikiye bölünmüş durumda. Bazı sosyal medya kullanıcıları, bu ilişki iddialarını kesin bir dille yalanlıyor. Bir kullanıcı ise, “Obama’nın boşanması, kimsenin tahmin edemediği bir siyasi deprem olurdu. Sadece kişisel bir haber değil; aynı zamanda büyük bir siyasi olay.” şeklinde yorum yapıyo.

ÖNCEKİ İDDİALAR DA GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Bu söylemler ilk defa gündeme gelmiyor; 2024’te InTouch dergisi bu ikilinin romantik bir ilişki yaşadığına dair “Jen ve Barack Hakkındaki Gerçek” başlıklı bir kapak hikayesi yayınladı. Ancak Jennifer Aniston, daha önce böyle bir iddiayı yineleyerek sadece Barack ile bir kez görüştüğünü dile getirmişti. Yine de bu yalanlamalarla birlikte, ilişkileri hakkındaki spekülasyonların yanı sıra Michelle Obama ile Barack Obama’nın evlilik durumuna dair tartışmalar da ortada kalmış oldu. Her iki tarafın da konu hakkında sessiz kalması dikkat çekicidir.