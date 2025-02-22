Ocak Ayında En Çok İranlı Geldi

YABANCI TURİST SAYISI ARTIYOR

Ocak ayında Türkiye’yi 2.1 milyonun üzerinde yabancı turist ziyaret etti. Bu verilere göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Türkiye, 2025 yılına turizmde güçlü bir başlangıç yaptı” şeklinde bir açıklama yaptı. Bakan Ersoy, “2025 yılı Ocak ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,06 artarak 2 milyon 171 bin 118 oldu” bilgisini paylaştı.

EN ÇOK ZİYARETÇİ GÖNDEREN ÜLKELER

Ocak ayında Türkiye’ye en fazla ziyaretçi gönderen ülkeler arasında ilk sırada 240 bin 643 kişiyle İran yer aldı. İkinci sırayı 203 bin 733 kişiyle Rusya Federasyonu aldı ve üçüncü ise 165 bin 792 kişiyle Bulgaristan oldu. Bulgaristan’ı sırasıyla Almanya ve Gürcistan takip etti.