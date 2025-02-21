Ocak Ayında Kartlı Ödemelerde Rekor Artış

KREDİ KARTI KULLANIMI VE ÖDEME VERİLERİ

Koronavirüs salgını sonrasında insanlar internetten ve temassız ödeme yöntemleriyle daha fazla kredi kartı kullanmaya başladı. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ocak ayına ait kartlı ödeme istatistiklerini duyurdu. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar aracılığıyla ocak ayında yapılan toplam ödeme miktarı, bir yıl öncesine göre yüzde 66 artarak 1 trilyon 606,7 milyar TL’yi buldu. Buna göre, ocak ayında 1,58 milyar adet kartlı ödeme işlemi gerçekleşti. Mağaza içindeki her 5 kartlı ödemeden 4’ü temassız olarak yapıldı. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artış göstererek 483,6 milyar TL’ye ulaştı.

KART SAYILARI VE ARTIŞ RAKAMLARI

Ocak ayı itibarıyla Türkiye’deki kredi kartı sayısı 130,2 milyon, banka kartı sayısı 195,6 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 113,1 milyon adet olarak belirlendi. 2024 yılıyla karşılaştırıldığında kredi kartı sayısında yüzde 9’luk, banka kartında yüzde 3’lük, ön ödemeli kartlarda ise yüzde 24’lük bir artış kaydedildi. Toplam kart sayısı 438,9 milyon adede çıkarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artış gösterdi.

KARTLI ÖDEME TUTARINDAKİ DEĞİŞİM

Ocak ayında gerçekleşen toplam kartlı ödeme tutarı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 66 artarak 1 trilyon 606,7 milyar TL oldu. Bu tutarın 1 trilyon 366,5 milyar TL’si kredi kartlarıyla, 207,8 milyar TL’si banka kartlarıyla ve 32,4 milyar TL’si ön ödemeli kartlarla gerçekleştirildi. Kredi kartlarıyla yapılan ödemelerde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 69’luk bir büyüme, banka kartlarıyla yapılan ödemelerde yüzde 47’lik bir artış, ön ödemeli kartlarla yapılan ödemelerde ise yüzde 78’lik bir büyüme kaydedildi.

KARTLI ÖDEME İŞLEM SAYILARINDAKİ ARTIŞ

Ocak ayında, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam ödeme adedi, bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 12 artarak 1,58 milyar adede ulaştı. Bu ödemelerin 913,2 milyon adedi kredi kartlarıyla, 538,1 milyon adedi banka kartlarıyla, 125,9 milyon adedi ise ön ödemeli kartlarla yapılmış durumda. Kredi kartlarıyla yapılan ödemelerdeki artış oranı yüzde 15, banka kartları ile yapılan ödemelerde yüzde 8, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise yüzde 18 olarak kaydedildi.

İNTERNETTEN KARTLI ÖDEME VERİLERİ

İnternetten kartlı ödemeler, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 70 oranında artış göstererek 483,6 milyar TL’ye yükseldi. İnternetten gerçekleşen kartlı ödemelerin toplam içindeki oranı ise yüzde 30 olarak belirlendi.

TEMASSIZ ÖDEME VERİLERİ

Temassız kart ile yapılan ödemelerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artış göstererek 1 trilyon 36,2 milyon adede ulaştı. Temassız ödemelerin tutarı ise geçen yıl ile karşılaştırıldığında yüzde 82 artarak 503,2 milyar TL’ye çıkmış durumda. Ocak ayında mağaza içindeki her 5 kartlı ödemeden 4’ü temassız olarak gerçekleştirildi.