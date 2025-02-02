Ocak Enflasyon Rakamları Ne Zaman Açıklanacak?

YENİ YILIN İLK ENFLASYON VERİLERİ İÇİN GÜNLER KALDI

Yeni yılın ilk enflasyon verisinin açıklanmasına sayılı günler kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı enflasyon rakamlarını 3 Şubat Pazartesi günü saat 10.00’da duyuracak. Ekonomistlerin beklentileri büyük bir heyecanla izlenirken, yıl sonu enflasyon tahminleri de gündemde önemli bir yer tutuyor. İşte bu kritik veri öncesi son bilgileri derledik.

EKONOMİSTLERİN TAHMİNLERİ

Ekonomistlerin tahminlerine göre, ocak ayında aylık enflasyonun %4,29 oranında artışı bekleniyor. Yıllık enflasyonun %41,11 seviyesine gerilemesi öngörülüyor. Ayrıca, 2025 sonu enflasyon beklentisi ise %27,58 olarak ifade ediliyor.

NEDEN ENFLASYON YÜKSELECEK?

Merkez Bankası (TCMB), ocak ayı enflasyonunda öngörülerle uyumlu bir artış bekliyor. TCMB’ye göre, işlenmiş gıda fiyatlarındaki artış ocak ayı enflasyonunu etkileyebilir. Ayrıca, hizmet kalemlerindeki fiyat artışları ve kira artış oranlarındaki yükseliş de enflasyonu yukarı yönlü etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

ÖNCÜ VERİLER YÜKSELİŞİ GÖSTERİYOR

Öncü gösterge niteliğindeki Türk-İş ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) verileri, aylık enflasyonda bir artış olabileceğine işaret ediyor. İTO verilerine göre, İstanbul’un enflasyonu ocak ayında %5,16 oranında yükseldi.

AÇLIK SINIRI ASGARİ ÜCRETİ AŞTI

Türk-İş, ocak ayında dört kişilik bir aile için açlık sınırını 22.131 lira olarak belirledi. Bu rakam, 2025 yılı için belirlenen asgari ücreti (22.104 lira) geçmiş durumda.

YILIN İLK ENFLASYON RAPORU 7 ŞUBAT’TA

TCMB, yılın ilk Enflasyon Raporu’nu 7 Şubat’ta İstanbul’da açıklayacak. TCMB Başkanı Fatih Karahan, raporun tanıtımı için bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

2024 YILI ENFLASYONUNA DAİR BİLGİLER

Türkiye, 2024 yılını %44,38 enflasyon ile tamamladı. Aralık ayında enflasyon ise %1,03 ile son 19 ayın en düşük seviyesinde kaydedildi.