Ocak Enflasyonu ve Piyasa Beklentisi Açıklandı

YILIN İLK ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu, yılın başlangıcına ait enflasyon verilerini açıklamak için hazırlık yapıyor. Ocak ayı enflasyonu, pazartesi günü (3 Şubat) saat 10.00’da kamuoyuna sunulacak.

BEKLENTİLER NELER?

Ekonomistler, ocak ayındaki aylık enflasyonun yüzde 4,29 artış göstereceğini öngörüyor. Yıllık enflasyon ise yüzde 41,11 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Ayrıca 2025 yılı sonu için enflasyon beklentisi yüzde 27,58 olarak tahmin ediliyor.

ENFLASYON NEDEN ARTIYOR?

Merkez Bankası, 23 Ocak’taki Para Politikası Kurulu toplantısının özetinde ocak ayı enflasyonunun öngörülerle uyumlu bir artışla çıkmasının beklendiğini duyurdu. TCMB’ye göre, işlenmiş gıda fiyatlarının ocak ayı enflasyonu üzerinde etkili olacağı belirtiliyor. Bunun yanı sıra, hizmet kalemlerinde fiyat belirlemede zaman bağlı süreçlerin ve geçmişteki enflasyona endeksleme eğilimlerinin dikkat çektiği ifade edildi. Ocak ayında kira artış oranının da belirgin şekilde yükseleceği öngörülüyor.

ÖNCÜ VERİLERİN ETKİSİ

Öncü gösterge işlevi gören Türk-İş ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) verileri, aylık enflasyonda artış olacağına işaret ediyor. İTO verilerine göre İstanbul’un enflasyonu ocak ayında yüzde 5,16 artarken, yıllık enflasyon yüzde 48,40 olarak kaydedildi.

AÇLIK SINIRI ASGARİ ÜCRETI GEÇTİ

Türk-İş, ocak ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını 22 bin 131 lira olarak belirledi. Açlık sınırı, yılın ilk ayında asgari ücreti aşarak dikkat çekti. 2025 yılı için belirlenen asgari ücret 22 bin 104 lira oldu. Ocak ayında yoksulluk sınırı ise 72 bin 88 lira, bekar bir çalışanın yaşam maliyeti de 28 bin 756 lira olarak tespit edildi. Ankara’da yaşayan bir ailenin mutfak enflasyonu da aylık yüzde 4,97 artış gösterdi.

ENFLASYON RAPORU 7 ŞUBAT’TA

Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk Enflasyon Raporu toplantısını 7 Şubat’ta İstanbul’da gerçekleştirecek. TCMB Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2025-I’in tanıtımı amacıyla İstanbul Finans Merkezi’nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

2024 YILI ENFLASYONU NE DURUMDAYDI?

Türkiye, 2024 yılını yüzde 44,38 enflasyon oranıyla kapattı. Aralık ayında enflasyon, yüzde 1,03 ile son 19 ayın en düşük seviyesine ulaştı.