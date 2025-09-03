Ocak Zammı İçin Beklentiler Artıyor

MEMUR VE EMEKLİLER OCAK ZAMMINI BEKLİYOR

Memur ve emekliler, Ocak ayında gerçekleşecek zam oranına odaklanmış durumda. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı veriler, maaşlara yapılacak artışların temeli olarak öne çıkıyor. Ağustos ayı enflasyonu yüzde 2,04 olarak belirlenirken, Temmuz ayındaki oran ise yüzde 2,06 seviyesindeydi.

TOPLU SÖZLEŞME VE ENFLASYON FARKI

Memurlar ve emekli memurlar, toplu sözleşmeye dayalı olarak, 2026 yılının ilk yarısında yüzde 11, ikinci yarısında yüzde 7; 2027’in ilk yarısında yüzde 5, ikinci yarısında ise yüzde 4 oranında zam alacak. Bu oranların üzerine eklenen enflasyon farkı, maaş artışlarını daha da yükseltecek.

İKİ AYLIK ZAM ORANI BELİRLENDİ

TÜİK tarafından duyurulan Temmuz ve Ağustos enflasyon verileri göz önüne alındığında, memur ve emekliler toplamda yüzde 10,09 oranında bir zammı hak etmiş durumda. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise iki aylık zam oranı yüzde 4,14 olarak hesaplandı. Bu rakamlar kesinleşmese de maaş zammını göstermeye yarayan güçlü bir ön gösterge niteliğinde.

KESİN ZAM ORANI YIL SONU DUYURULACAK

Şu andaki oranlar, iki aylık enflasyona göre hesaplandığı için kesin durumu yansıtmıyor. Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları için açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte, Ocak ayında net zam oranı netleşecek. Bu nedenle milyonlarca emekli ve memurun dikkatleri yıl sonu verilerine çevrildi.

MAAŞ ARTIŞLARI BELİRLENİYOR

Hem toplu sözleşme hem de enflasyon farkı göz önünde bulundurulduğunda, memur ve emeklilerin Ocak ayında kayda değer bir zam alması bekleniyor. Şimdilik ortaya çıkan veriler umut verici görünüyor, fakat kesin rakamlar yıl sonunda açıklanacak.