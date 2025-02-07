Ocakta En Çok Kazandıran Yatırım Aracı Ne?

YÜKSEK REEL GETİRİLERİN DAĞILIMI

Aylık bazda gerçekleşen en yüksek reel getiriler, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile hesaplandığında yüzde 3,14, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile hesaplandığında ise yüzde 1,21 oranlarıyla DİBS’de gözlemlendi. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; mevduat faizi (brüt) yüzde 0,35 oranında yatırımcısına reel getiri sunarken, külçe altın yüzde 0,14, dolar yüzde 1,47, BIST 100 endeksi yüzde 2,43 ve euro yüzde 2,57 oranlarında yatırımcılarına kaybettirdi. TÜFE bazında ise; mevduat faizi (brüt) yüzde 1,53, külçe altın yüzde 2,01, dolar yüzde 3,31, BIST 100 endeksi yüzde 4,26 ve euro yüzde 4,40 oranlarında yatırımcısına zarar ettirdi.

YILLIK REEL GETİRİLERİN ANALİZİ

Yıllık değerlendirmelerde, Yİ-ÜFE ile hesaplandığında külçe altın, yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayarak yüzde 19,76 oranına ulaştı. TÜFE ile indirgendiğinde ise bu oran yüzde 7,19 oldu. Yıllık bazda diğer yatırım araçlarında ise Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; mevduat faizi (brüt) yüzde 7,50 ve DİBS yüzde 0,15 oranında reel getiri sunarken, BIST 100 endeksi yüzde 1,73, dolar yüzde 7,15 ve euro yüzde 11,86 oranlarında kaybettirdi. TÜFE ile değerlendirdiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 3,79, DİBS yüzde 10,36, BIST 100 endeksi yüzde 12,05, Amerikan Doları yüzde 16,89 ve Euro yüzde 21,11 oranlarında yatırımcılarına kayıp yaşattı.