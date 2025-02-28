Öcalan: PKK Silah Bırakmalı Ve Feshetmeli

MHP GENEL BAŞKANI’NDAN YILDIZLI ÇAĞRI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “terör eylemlerine son verip örgütü lağvet” yönündeki çağrısının ardından Abdullah Öcalan’dan uzun süredir beklenen bir yanıt geldi. 27 Şubat 2025’te İmralı’dan yayınladığı mesajda Öcalan, “PKK’nın kendini feshetmesi ve tüm grupların silah bırakması” gerektiğini belirtti. Bu tarihi duruş, Türkiye’nin uzun zamandır çözüm bekleyen sorununa bir yanıt mı olacak, yoksa yeni tartışmalar mı başlatacak?

ÇARPICI İFADELER İLE ÇAĞRI

Öcalan, yapmış olduğu çağrıda “Sayın Devlet Bahçeli’nin çağrısı, Sayın Cumhurbaşkanı’nın iradesi ve diğer siyasi partilerin olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde, silah bırakma çağrısını yapıyorum ve tarihî sorumluluğu üstleniyorum. Devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın, karar alın!” ifadelerini kullandı. Ek olarak, “Barış ve Demokratik Toplum” adını verdiği bu önemli çıkışında, “Silahların bırakılması ve PKK’nin feshi, demokratik siyaset ile hukuki boyutun tanınmasını gerektirir” notunu ekledi.

MEDYADA YER ALAN GÖRÜŞLER

Peki, bu süreçte neler yaşanıyor? Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, durumu ele aldığı yazısında dikkat çekici ayrıntılara yer verdi. Selvi, “Bu bir pazarlık değil. Öcalan’ın çağrısında af talebi yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dediği gibi ‘Af maf yok.’ Öcalan, terörü sonlandırma gücünü kullanmak istiyor, devlet de ona bu fırsatı tanıdı” şeklinde değerlendirmede bulundu. Selvi’ye göre, bu süreç sonunda Öcalan, İmralı’dan çıkmayacak; zaten böyle bir beklentisi de bulunmuyor. Ancak başarılı bir sürecin gerçekleşmesi halinde, Öcalan’ın İmralı’daki yaşam koşullarına yönelik bazı düzenlemeler gündeme gelebilir.