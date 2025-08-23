Oda Başkanı Silahıyla Dehşet Saçtı: 3 Ölü

ANTALYA’DA ÖLÜMLÜ SILAHLI SALDIRI

Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre, iş yerinde yaşanan bir tartışma sırasında yanında çalışan Elif Kılıç ile kadını ziyarete gelen arkadaşı Hasan Fırat’a tabancayla ateş açtı. Olayın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kılıç ve Fırat, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden ayrılan Üre ise kısa bir süre sonra otomobilinde tabanca ile kendisine ateş ederek hayatına son verdi. Olay, saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesindeki bir pastanede gerçekleşti.

OLAYA SEBEP OLAN TARTIŞMA

Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre’ye ait pastanede çalışan Elif Kılıç, iş yerine gelen arkadaşı Hasan Fırat ile masada oturup sohbet etmeye başladı. Ancak ikili arasında henüz öğrenilemeyen nedenlerle bir tartışma çıktı. İddialara göre, tarafların sesi yükselmeye başlayınca iş yeri sahibi Üre, masaya geldi ve durumu sakinleştirmeye çalıştı. Ancak Üre ile Hasan Fırat arasında da sözlü bir atışma yaşandı. Gerginlik hızla büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada Kerim Üre, belinden çıkardığı tabancayla Hasan Fırat’a ateş etti. Fırat yere yığılırken, kavgayı ayırmaya çalışan Elif Kılıç da kurşunlardan nasibini aldı.

KURTARILAMADILAR

Kerim Üre olay yerinden kaçtıktan sonra, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine yönlendirildi. Sağlık görevlileri, kanlar içinde kalan Kılıç ve Fırat’a ilk müdahaleyi yaptı. Ancak durumları ağır olan Kılıç ve Fırat, hastaneye kaldırılmalarına rağmen hayatlarını kaybetti.

KERİM ÜRE OLAY YERİNDEN KAÇTI

Olayın ardından, otomobiliyle olay yerinden uzaklaşan Kerim Üre’nin bulunması için polis geniş çaplı bir arama başlattı. Kısa süre sonra, Kepez ilçesindeki Habibler Mahallesi’nde park halinde bulunan araca yaklaşan ekipler, kontrol amaçlı olarak aracı incelemeye aldı. Yapılan incelemede, Kerim Üre’nin direksiyonda başından vurulmuş olarak hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bir tabanca da ele geçirildi ve Üre’nin, kendi silahıyla intihar etmiş olabileceği değerlendirildi.

SAVCILIK SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Polis, olayın ardından çevrede güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri cả pastanede, cả Üre’nin aracının bulunduğu noktada delil araştırması yaptı. Polis, taraflar arasındaki tartışmanın nedenini öğrenmek için görgü tanıklarının ifadelerini ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.