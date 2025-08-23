Oda Başkanı Tabancayla 3 Kişiyi Vurdu

ANTALYA’DA TARTIŞMA KANLI BİR OLAYA DÖNÜŞTÜ

Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre, iş yerinde çıkan bir tartışma sonucunda çalışanı Elif Kılıç ile onu ziyarete gelen arkadaşı Hasan Fırat’a tabanca ile ateş açtı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kılıç ve Fırat, hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan Üre, kısa bir süre sonra otomobilinde tabanca ile kendisini başından vurarak intihar etti. Olay, Kepez ilçesine bağlı Yeni Mahalle 2428 Sokak’ta bulunan pastanede akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi.

İLK TARTIŞMA SONRASI GİRGİNLİK ARTTI

Kerim Üre’ye ait iş yerinde çalışan Elif Kılıç, iş yerine gelen arkadaşı Hasan Fırat ile sohbet ederken henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladılar. Tartışma seslerin yükselmesiyle dikkat çektiği için iş yeri sahibi Kerim Üre, masaya gelerek tarafları sakinleştirmek istedi. Ancak bu süreçte Üre ile Fırat arasında da sözlü atışmalar yaşandı ve kısa sürede gerginlik tırmandı. Kavganın büyümesiyle birlikte, Kerim Üre belinden tabancasını çıkararak Hasan Fırat’a ateş açtı. Fırat o sırada yere yığıldı ve kavgayı ayırmaya çalışan Elif Kılıç da açılan ateş sonucu vuruldu.

KURBANLAR HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI

Kerim Üre olay yerini terk ettiğinde, çevredekiler durumu polise haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, yaralılar Kılıç ve Fırat’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastanelere kaldırdı. Ancak her iki yaralının durumu ağır olduğu için doktorların bütün çabalarına rağmen kurtarılamadılar.

KERİM ÜRE’YE ULAŞILDI, DURUMÜ TRAJİK OLDU

Olay sonrası, Kerim Üre’nin yakalanması için polis geniş bir arama başlattı. Kısa zaman sonra, Kepez ilçesindeki Habibler Mahallesi 5509 Sokak’ta park halindeki aracı kontrol eden ekipler, Üre’nin direksiyondan başından vurulmuş şekilde ölü buldu. Araç içinde bir tabanca da ele geçirildi. İlk incelemelere göre Üre’nin, kendi silahıyla yaşamına son vermiş olabileceği değerlendiriliyor.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın ardından, polis çevrede güvenlik önlemleri aldı ve olay yeri inceleme ekipleri hem pastanede hem de Üre’nin aracının bulunduğu noktada delil topladı. Polis, taraflar arasındaki tartışmanın nedenini belirlemek için görgü tanıklarının ifadelerini ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Soruşturma devam ediyor.