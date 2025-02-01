Ödeme Süreleri Deprem Bölgesinde Uzatıldı

MÜCBİR SEBEP HALİNİN UZATILMASI

‘Asrın felaketi’ olarak tanımlanan deprem nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde mücbir sebep halinin sürmesine karar verildi. Bu kapsamda borçluların yapılandırma kanunları çerçevesinde ödemeleri gereken taksitlerin süreleri yeniden belirlendi. Konuya dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

BORÇLULARIN TAKSİT ÖDEME SÜRELERİ

Bahsi geçen kararla, mücbir sebep halinin devamına karar verilen borçluların, bu bölgelerdeki dairelere mücbir sebep süresince 7256 ve 7326 sayılı yapılandırma kanunları kapsamındaki taksit ödeme süreleri uzatıldı. Dolayısıyla mücbir sebep halinin 31 Mayıs’a kadar süreceği belirtilen borçlular, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki dairelere, ilgili kanunlar çerçevesinde, 6 Şubat 2023 ile 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında ödemeleri gereken taksitlerini, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihe kadar erteleyerek, ilk ödemeyi mücbir sebep hali sona erdikten sonra Haziran 2025’te yapacaklar.

YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Aynı zamanda, mücbir sebep hali 31 Mayıs’a kadar uzatılan borçluların, ilgili kanunlar gereği ödeyecekleri taksitlerin sürelerinde de uzatma yapılacağı belirtiliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler neticesinde Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde ilan edilen mücbir sebep halinin bazı mükellefler için 31 Mayıs 2025 tarihine kadar uzatıldığını belirtiyor.