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Oğlu Tarafından Sokakta Öldürüldü

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İZMİR’İN KINIĞI’NDA KAÇIRILAN HAYAT

İzmir’in Kınık ilçesine ait kırsal Yayakent Mahallesi meydanında bulunan bir kıraathanenin önünde 3 ay önce annesini kaybeden 25 yaşındaki A.M. ile 47 yaşındaki baba Metin Malgaz arasında bir tartışma çıktı. A.M.’nin psikolojik sorunlar yaşadığı iddia ediliyor. Tartışma büyüdüğünde A.M., yanında bulanan tabancasıyla babası Metin Malgaz’a ateş etti.

YANLIŞ ANLAŞILAN ANLAŞMAZLIK

Ateş açıldıktan sonra Metin Malgaz kanlar içinde yere düşerken, oğlu A.M. olay yerinden kaçarak kayboldu.

OLAY YERİNE EMNİYET GÜÇLERİ SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarları doğrultusunda, olay yerinde jandarma ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Metin Malgaz’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

FAİL KISA SÜREDE YAKALANDI

Olay sonrasında kaçmaya çalışan A.M., jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma süreci devam ediyor.

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