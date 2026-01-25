Öğrenci Affında Son Aşama: Kimler Yararlanacak

ÜNİVERSİTELERDE AF DÜZENLEMESİNDE SON AŞAMAYA GELİNDİ

Üniversitelere yönelik af düzenlemesinde çalışmaların son aşamasına ulaşıldı. Yapılan görüşmelere göre, düzenlemede affın kapsamının sınırlı tutulması ve lisans öğrencilerinin bu düzenlemeden yararlanması hedefleniyor. Af için öğrencilerin mazeretlerini resmi belgelerle kanıtlamaları, belirleyici kriter olarak belirleniyor.

MAZERETLERİ KAPSAYACAK ÖĞRENCİLER BELİRLENİYOR

Taslakta, ebeveyn kaybı neticesinde maddi zorluklar yaşayan, ailenin tek gelir kaynağını kaybetmesi sebebiyle eğitimine ara veren veya ailesinde bakım yükümlülüğü üstlendiği için okula devam edemeyen öğrencilerin af kapsamına alınması öngörülüyor. Ayrıca, afetlerden etkilenmiş öğrenciler ile uzun süre sağlık sorunları nedeniyle eğitimine devam edemeyenlerin de resmi belgelerle zorlayıcı sebeplerini kanıtlamaları durumunda aftan faydalanabileceği belirtiliyor.

KAPSAMIN GÖRÜŞMELERLE BELİRLENMESİ

Öğrenci affının hangi şartlarla uygulanacağına dair Yükseköğretim Kurulu ve Üniversiteler Arası Kurul ile yürütülen görüşmelerin sonuçlarının da ilgili kişilere aktarılacağı öğrenildi. Bu görüşmelerde, affın kapsama alanının genişletilmesi yönünde gelen talepler ve üniversitelerden alınan geri dönüşlerin değerlendirilmekte olduğu ifade ediliyor.