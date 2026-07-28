Öğrenci Çantaları Güvenlik Aramasına Tabi

MEB, 28 Temmuz 2026’daki Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle okul öncesi ve ilköğretim kurumlarında köklü düzenlemelere gitti. Yeni düzenlemeler eğitim sistemine Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi’ni getirdi. Ayrıca okullarda kademeli olarak Gelişim Raporu uygulaması başlatılacak.

OKULDA ARAMA YETKİSİ YENİDEN DÜZENLENDİ

Okul, pansiyon ve eklentilerinde tedbir amaçlı arama yapılabilecek. Sıra, masa ve dolaplar da bu kapsama alındı. Arama öğrencinin onurunu zedelemeden yürütülecek.

VELİ GÖRÜŞMELERİ RANDEVU SİSTEMİNE BAĞLANDI

Veli, öğretmen veya okul idaresiyle görüşmek için randevu alacak. Talep, okulun internet sitesindeki randevu sisteminden yapılacak. Bu sistem görüşmeleri belirli bir düzene soktu.

BİLİŞİM ARAÇLARININ USULSÜZ KULLANIMINA YAPTIRIM

Bilişim araçlarının okul kurallarına aykırı kullanımı disiplin suçu sayıldı. Okul yönetimi bu durumda yaptırım uygulayabilecek. Düzenleme öğrenci davranışları kapsamına eklendi.

ORTAOKUL ŞUBELERİ KURA İLE BELİRLENECEK

Ortaokula yeni kayıt yaptıran öğrencilerin şubeleri kura ile tespit edilecek. Kura işlemi e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça yapılacak. Şube değişikliği ders yılında bir kez yapılabilecek.

GELİŞİM RAPORU KADEMELİ OLARAK VERİLECEK

2024-2025’te ilkokul birinci sınıflarda başlayan uygulama genişletildi. 2025-2026’dan itibaren ortaokul beşinci sınıflar da rapor alacak. Rapor sosyal ve duygusal gelişim düzeyini gösterecek.

DEVAMSIZLIK SINIRI BELGE ALMAYI ENGELLEYECEK

Özürsüz devamsızlık süresi 20 günü aşan öğrenciler belge alamayacak. Şube Öğretmenler Kurulu bu konuda karar verecek. Öğrenci sınıfı geçse bile bu kural uygulanacak.

BEDEN EĞİTİMİ VE MÜZİK DERSLERİNE GÜN AYARI

Ders programları bayrak törenleri dikkate alınarak hazırlanacak. Beden Eğitimi ve Müzik dersleri haftanın ilk gününe konulacak. Aynı dersler son iş gününe de yerleştirilebilecek.

SEÇMELİ DERS SEÇİMLERİ OCAK-ŞUBAT AYINDA

Ortaokullarda bir sonraki yılın seçmeli ders seçimleri ocak-şubat aylarında yapılacak. Beşinci sınıfa yeni başlayan öğrencilerin işlemleri ise ilk haftada tamamlanacak. Bu düzenleme planlamayı kolaylaştıracak.

MİLLİ BAYRAMLARDA SINIFLAR SÜSLENECEK

Millî ve manevi bilinci geliştirmek için sınıflar süslenecek. Süsleme, bayramlar ve özel günlerde yönetmelik hükmü haline getirildi. Uygulama tüm dersliklerde yapılacak.

UYUM EĞİTİMİ OKUL ÖNCESİNDE BAŞLAYACAK

Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri uyum eğitimi alacak. Eğitim ders yılı başlamadan önceki hafta uygulanacak. Veliler de ebeveyn programına dâhil edilecek.