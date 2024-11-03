“Öğrenci Sayısı Büyükşehir Nüfusunu Aştı”

ÖĞRENCİ SAYISI REKOR KIRIYOR

Üniversitelerde öğrenim gören öğrenci sayısı 7 milyonu geçerek, birçok büyükşehrin nüfusunu aşıyor. Bu durum, yükseköğretim kurumlarındaki öğrenci yoğunluğunun artışını da gözler önüne seriyor.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ’NDEN BÜYÜK RAKAM

Anadolu Üniversitesi, 1.7 milyon öğrenci sayısına ulaşarak Türkiye’deki 17 büyükşehir ve 69 ilin nüfusundan daha fazla öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Bu durum, üniversite eğitiminin yaygınlaşmasının ve genç nüfusun eğitim alabilme olanaklarının artmasının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.