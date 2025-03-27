Öğrenci Servisi Kazasında Gazel Hayatını Kaybetti

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Adana’nın Kozan ilçesindeki Çanaklı Mahallesi’nde, Şehit Ziya Özkozanoğlu Ortaokulu yakınlarında korkunç bir kaza yaşandı. Olay, okuldan çıkarak eve gitmekte olan 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Gazel Alsheıkm’in, arkadaşı tarafından şaka amaçlı itelediği sırada gerçekleşti.

MİNİBÜS ÇARPTI

İtme sonucunda Gazel’e, okuldan hareket eden A.B. (44) idaresindeki 01 ADL 295 plakalı öğrenci servis minibüsü çarptı. Kaza sonrası, durumun haber verilmesi üzerine hemen olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

İFADELER ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerine başvururken, servis minibüsü sürücüsü de gözaltına alındı. Gazel’in ailesi acı haberi aldıktan sonra olay yerine geldi ve gözyaşlarına boğuldu. Baba Bassen Alsheıkm, yerde yatan kızının elini tutarak uzun süre gözyaşı döktü. Yakınları, ailenin sakinleşmesi için sağlık ekiplerinden yardım istedi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Cumhuriyet savcısı ve polis, olay yerinde inceleme gerçekleştirdi ve küçük kızın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.