Öğrenci Velisi Okul Müdürünü Yumrukladı

DEHŞET SAÇAN OLAY

Aksaray’da, bir öğrencinin velisinin okul bahçesinde gerçekleşen olay büyük bir paniğe yol açtı. Dün saat 17.00 sularında Gazipaşa İlkokulu’nda meydana gelen vakada, Okul Müdürü Mustafa Emlik, okulda tartışma eden iki öğrenciyi uyararak durumu kontrol altına almaya çalıştı. Öğrencilerden biri durumu annesi ve babasına aktardı. Veliler M.K. ve eşi N.K., durumu öğrenerek okula gelmeye karar verdi.

SALDIRI VE TARTIŞMA

Derslerin sona ermesinin ardından, Mustafa Emlik okuldan evine gitmek için çıkarken, M.K. ve N.K. ile karşılaştı. Veli çift, müdür Emlik’e karşı tepki gösterince aralarındaki tartışma alevlendi. Bu sırada, okulda hizmetli olarak görev yapan D.K. (28) da olaya karıştı. Veli M.K., tartışma esnasında Emlik’e yumrukla saldırdı. Emlik hızlıca okul bahçesine doğru kaçmaya çalışırken dengesini kaybedip yere düştü. M.K. ise burada da yumruklamaya devam etti. Diğer veliler ve öğretmenler araya girerek müdürü bu tehlikeli durumdan kurtardı.

KAMERALARA YANSIDI

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Emlik, tedavisinin ardından taburcu oldu. Yaşanan saldırı anı, okulun güvenlik kameralarına yansıyarak kaydedildi.

GÖZALTINA ALMA VE TEPKİLER

Müdür Emlik’in şikayetinin ardından M.K., N.K. ve hizmetli D.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Üç kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Bunun üzerine Eğitim-Bir-Sen Aksaray 1 No’lu Şubesi üyeleri ve Mustafa Emlik’in meslektaşları, okul önünde toplanarak bu saldırıya karşı tepkilerini dile getirdi.