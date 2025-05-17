Öğrenciler İçin 12 Gün Erken Tatil

2025 YILINDA YAZ TATİLİ TAKVİMİ DEĞİŞİYOR

2025 yılı yaz tatili programı, Kurban Bayramı sebebiyle yeniden düzenleniyor. Bayramın eğitim öğretim yılının sona erdiği tarihe denk gelmesi, öğrencilere 12 güne kadar erken tatil yapma şansı sunabiliyor. Milyonlarca öğrenci ve velinin 2025 yaz tatilinin başlangıç zamanı konusunda merakla beklemesi, Kurban Bayramı’nın takvimdeki yeriyle ilgili önemli değişiklikler olduğunu gösteriyor.

KURBAN BAYRAMI’NIN ETKİSİ

Kurban Bayramı’nın 6 Haziran Cuma günü başlayıp, 9 Haziran Pazartesi günü sona ermesi ve 5 Haziran Perşembe gününün Arefe günü olarak resmi tatil sayılması durumunda, tatilin 9 güne çıkarılabileceği belirtiliyor. Bu tarihler, okulların kapanma zamanı ile örtüştüğü takdirde, öğrencilerin yaz tatiline 12 gün erken başlaması mümkün olabiliyor.