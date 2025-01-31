Öğrencilere 15 Milyon Liralık Yardım Yapıldı

ÖĞRENİM YARDIMI HESAPLARA YATIRILDI

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin’de yaşayan ve bu yıl üniversitelerin ön lisans ile lisans bölümlerini kazanan öğrenciler için sunduğu öğrenim yardımlarının 2. taksitinin hesaplara yatırıldığını duyurdu. Zorlu ekonomik koşullar altında vatandaşlara çeşitli destekler sunan belediye, üniversite öğrencilerine yaptığı yardımlarla eğitim ve öğretim hayatlarına katkıda bulunmayı sürdürüyor.

DESTEK ALAN ÖĞRENCİ SAYISI AÇIKLANDI

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla, Mersin’de yaşayan ve bu yıl üniversitelerin ön lisans ile lisans bölümlerini kazanan öğrencilere yönelik ilk yıl için sağlanan öğrenim yardımı çerçevesinde, 2 yıllık bölümlerde eğitim gören 3 bin 629, 4 yıllık bölümlerde eğitim alan 5 bin 940, 5 yıllık bölümlerde okuyan 283 ve 6 yıllık bölümlerde öğrenim gören 430 öğrenciye ulaşarak, toplamda 10 bin 282 öğrencinin hesabına 15 milyon 866 bin 600 lira yatırıldı.