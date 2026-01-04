Öğretmen Adayları Belirsizlikle Mücadele Ediyor

Millî Eğitim Akademisi’nde köklü bir değişim yaşanırken, yeni öğretmenliğe giriş sisteminin uygulamanın başlamadan önce tartışmaların merkezine yerleşmesine neden olduğu gözlemleniyor. Akademilerin açılmaması ve belirsizlikler, öğretmen adaylarının bekleme süresini uzatıyor. Güvenlik soruşturmaları ve yönetim yapısındaki çekinceler ise yeni modele dair eleştirileri artırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmen yetiştirme sistemini yeniden düzenleyen Milli Eğitim Akademisi modeli, devreye girmeden tartışma yaratan konular arasına girdi. KPSS’nin iptalinden sonra, öğretmenliğe girişin tek yolu olarak belirlenen akademilerde, eğitim fakültesi mezunları ve pedagojik formasyona sahip olanlar yeterli görülmüyor.

BEKLENTİLER UZUYOR

13 Temmuz’da Akademiye Giriş Sınavı’na (AGS) katılan binlerce aday, takvimde yer alan 1 Ocak’ta başlaması beklenen eğitimler için hâlâ belirsizlik yaşamaya devam ediyor. Akademilerin henüz açılmamış olması, branşların ilan edilmemesi ve eğitim takviminin henüz açıklanmaması, öğretmen adaylarının bekleme süresini daha da uzatıyor. Güvenlik soruşturmasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararına karşın, öğretmen adaylarının Akademilere giriş sürecinde hâlâ güvenlik soruşturmasından geçmesi dikkat çekiyor. Eğitimlerini tamamlayan öğretmenler, sonrasında bir güvenlik soruşturması ile karşı karşıya kalacak.

YENİ YÖNETİM YAPISI TARTIŞMALI

Milli Eğitim Akademisi’nin yönetim yapısının tartışmalı hale gelmesi de dikkat çekiyor. Akademi İzleme ve Yönlendirme Kurulu, bakan veya bakanın atayacağı bir bakan yardımcısının başkanlığında, akademi başkanı ve bakanlık bürokratlarından oluşmakta. Akademinin yıllık çalışma planı ise bakan onayına bağlı olarak şekillenecek. Kimlerin ders vereceği konusundaki belirsizlik sürerken, yönetmeliğe göre akademilerde görev alacak akademik unvanı bulunan profesör, doçent ve doktor öğretim üyeleri haftada en az 10 saat ders verecek. Bununla birlikte, “yükseköğrenimli olmak koşuluyla görevlendirilenler” ifadesiyle akademik unvanı bulunmayan kişilerin de ders verebileceği belirtiliyor fakat bu kişilerin hangi kriterlere dayanarak seçileceği henüz netlik kazanmadı.

ÖĞRETMEN AÇIĞI DERİNLİYOR

Akademi sürecinin uzaması, öğretmen açığının derinleşmesine ve ücretli öğretmenliğin yaygınlaşmasına zemin hazırlıyor. 2024 KPSS’ye katılan 15 bin öğretmen adayı, 19 ay geçmesine rağmen hâlâ göreve başlayamadı. AGS sürecinde bekleme süresi ise 25 aya kadar uzandı. Geçtiğimiz yıllarda ise öğretmen atamaları 12 ayda bir gerçekleştiriliyordu.