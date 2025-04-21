Öğretmen Ataması Yapılacak Branşlar

ÖĞRETMEN ATAMALARI İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında “Öğretmen ataması için 10 bini Millî Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin kadro ihdası yapıldı” müjdesini verdi. Bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı için 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasına yönelik başvuruları bugünden itibaren almaya başlıyor.

BAŞVURULAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Öğretmen adayları, başvurularını 5 Mayıs’a kadar Bakanlığın internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Yurt genelinde ihtiyaç alanları belirlendi ve 15 bin öğretmen ataması için 76 branş tespit edildi.

EN FAZLA ATAMA HANGİ BRANŞLARA YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı en fazla atama yapılacak branşları belirledi. İlk 5 branş ve kontenjanları şu şekilde sıralanıyor:

– Sınıf öğretmenliği: 4 bin 378

– Özel eğitim öğretmenliği: 3 bin 87

– Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği: bin 802

– Okul öncesi öğretmenliği: bin 321

– İngilizce öğretmenliği: 757

ALANLARDA DOLULUK ORANLARI BELİRLENDİ

Alanlar itibarıyla ülke geneli doluluk oranı göz önüne alınarak kontenjanlar oluşturuldu. Sözlü sınav için hak kazanan adayların isimleri, 7 Mayıs 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinde ilan edilecek. Ayrıca, Milli Eğitim Akademisi bünyesinde istihdam edilecek 10 bin öğretmen için takvim ise daha sonra açıklanacak. Sözleşmeli öğretmenlik başvuru duyurusu ile atama yapılacak alan ve kontenjan listesi için detaylı bilgiye ulaşmak için ilgili bağlantıya tıklanabilir.