Öğretmen ‘Heimlich’ Manevrası İle Hayat Kurtardı

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ TARİH VE YER

9 Şubat’ta Hani ilçesinde bulunan Gürbüz Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde bir olay gerçekleşti.

ÖĞRENCİNİN NEFES ALMA ZORLUKLARI

Lisenin 9’uncu sınıfında okuyan B.P.’nin yediği şeker, nefes borusuna kaçtı. Okulda görevli öğretmen Mehmet Salih Çelik, öğrencisinin nefes almakta zorlandığını fark etti.

MÜDAHALE VE SONUCU

Öğretmen, duruma hemen müdahale ederek Heimlich manevrasını uyguladı. Olay anı, okulun güvenlik kamerasına da yansıdı. Yapılan müdahalenin ardından B.P.’nin rahat bir şekilde nefes aldığı gözlemlendi.