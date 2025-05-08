Öğretmen Kızıltepe’de vuruldu, aranıyor

ÖĞRETMEN CINAYETİ MARDİN’DE GERÇEKLEŞTİ

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir öğretmen cinayete kurban gitti. İpek Mahallesi’nde bulunan 100. Yıl İlkokulu’nda ücretli öğretmen olarak görev yapan Abdurrahim Yılmaz (40), dersin sona ermesinin ardından okulun arka bahçesinde motosikletine bindiği sırada tanımadığı bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

SALDIRI SONRASI HIZLI MÜDAHALE

Olayın ardından, ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yılmaz, hemen Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

POLİS ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis, olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak amacıyla geniş çaplı bir çalışma başlattı. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliğinin belirlenmesi için araştırmalar sürüyor.