Öğretmenin Öğrencisini Öpmesi Sosyal Medyada Tepki Çekti

Bir TikTok videosunda öğretmen olduğu öne sürülen bir kadının, küçük yaşta bir öğrencisini dudağından öptüğü anlar görüntülendi.

İNFİALE YOL AÇAN GÖRÜNTÜLER

Sosyal medya platformunda yayımlanan bu görüntü, geniş bir kitleyi rahatsız etti. Öğretmen olduğu iddia edilen kadının, küçük öğrencisiyle yaşadığı bu an, sosyal medya kullanıcılarından büyük tepkiler aldı. Kullanıcılar, durumu eleştirmek amacıyla Adalet Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın sosyal medya hesaplarını defalarca etiketledi.