Öğretmenler E-Müze Kart ile Müzeleri Ücretsiz Gezebilecek

Yaz boyunca Türkiye’nin dört bir yanındaki tarihi ve kültürel zenginlikleri keşfetmek isteyenler için E-Müze Kart dönemi başladı ve fiziksel kart taşıma derdi sona erdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı yüzlerce müze ve ören yerine cep telefonundaki QR kod ile hızlı giriş yapılabiliyor. Tatil rotanızda yer alan antik kentlerden tarihi yapılara kadar pek çok nokta artık parmaklarınızın ucunda.

ÜCRETSİZ E-MÜZE KART HAKKINDAN YARARLANAN GRUPLAR

18 yaş ve altı öğrenciler ücretsiz yararlanabiliyor. 65 yaş ve üstü vatandaşlar da kültür turlarında ücretsiz gezebiliyor. Öğretmenler yılın yorgunluğunu tatilde gezerek atabiliyor. Engelli vatandaşlar ve refakatçileri de kapsama dahil. Şehit yakınları ve gaziler için de ücretsiz giriş sağlanıyor.

E-MÜZE KART NASIL ALINIYOR VE HANGİ ALANLARDA GEÇERLİ

E-Müze Kart e-Devlet veya bakanlık sistemleri üzerinden saniyeler içinde oluşturulabiliyor. Herhangi bir fiziksel kart beklemenize gerek yoktur. Türkiye genelindeki tüm müze ve ören yerlerinde geçerlidir. Bazı özel alanlar standart MüzeKart istisnasına tabidir. Göreme Örenyeri Karanlık Kilise, Efes Yamaçevler ve Bodrum Cam Batığı bunlara örnektir.