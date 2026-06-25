Öğretmenler Yaz Tatilinde Norm Fazlası Olduğunu Öğrenecek

Eğitim
Yorgun bir öğretmen masasına başını koymuş
Yaz tatilinde norm fazlası öğretmenler için zorunlu yer değişikliği süreci başlatılacak ve yeni takvim belirlenecek.
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Norm fazlası durumuna düşen öğretmenler için yaz tatilinde zorunlu yer değişikliği süreci başlatılacak. Milli Eğitim Bakanlığı bu kapsamda yeni bir takvim belirledi. Okul yönetimleri seçmeli ders ve şube sayılarını çoktan belirledi.

YAZ TATİLİNDE NORM FAZLASI TESPİTİ BAŞLIYOR

Öğretmenler norm fazlası durumuna düştüğünde Ekim ayında işlemler başlatılırdı. Ancak Bakanlık takviminde yaz tatilinde atama yapılacağı netleşti. Ortaokul ve liselerdeki kararlar okul yönetimlerince verildi. Seçmeli ders saati azalan öğretmenler bu durumdan olumsuz etkilenecek.

SEÇMELİ DERS KARARLARI ÖĞRETMENLERİ ETKİLİYOR

İlçe müdürlükleri okullardan ders yüklerini talep edecek. Norm fazlası öğretmenler bu verilere göre belirlenecek. Öğretmenler sene sonu kurul toplantılarında bu konuyu gündeme getirmeli. Okul yönetimleri yaz tatilinden önce seçmeli dersler hakkında bilgilendirme yapmalı.

BİLGİLENDİRME YAPILMAZSA ZORUNLU TAYİN ÇIKACAK

Dile getirilmeyen okullarda öğretmenler yaz tatilinde durumu öğrenecek. Bu öğretmenler il içindeki eğitim kurumlarından birini tercih edecek. Binlerce öğretmen için yaz tatilinde zorunlu tayin düzenlenecek.

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