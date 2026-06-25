Öğretmenlere 18 Sınav Görevi ve Ücretler Belli Oldu

Eğitim
Bir öğretmen, tahtada matematik formülü gösteriyor
E-sınav salonlarında görev alacak öğretmenler için başvuru süreci başladı ve önemli bir ek gelir fırsatı sunuluyor.
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Milli Eğitim Bakanlığı, e-sınav salonlarında görev alacak öğretmenler için başvuru ekranını açtı. Bakanlık, elektronik ortamda düzenlenen SRC, MTSK, ustalık ve uzmanlık sınavlarının kapsamını genişletti. Bu durum, özellikle büyük şehirlerdeki öğretmen ihtiyacını hızla artırdı. Öğretmenler, yaz tatilinin ilk haftasında önemli bir ek gelir fırsatı yakalayacak.

E-SINAV MARATONU İÇİN KRİTİK TARİHLER

Yoğun nüfuslu bölgelerdeki e-sınav salonlarında 18 oturum düzenlenecek. Bu oturumlar 29 Haziran ile 5 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek. Yaz tatilinin başlangıcına denk gelen bu takvim ciddi görev ihtiyacı doğurdu. Birden fazla oturumda görev alan öğretmenler bütçelerine katkı sağlayabilecek.

BAŞVURULAR VE GÖREV ONAY SÜRECİ BAŞLADI

E-sınav uygulama sorumlusu belgesine sahip öğretmenler MEBBİS üzerinden başvuru yapacak. Son başvuru tarihi 26 Haziran 2026 Cuma günü olarak belirlendi. Görev atamaları aynı gün öğleden sonra otomatik olarak netleşecek. Görev alan öğretmenler, onay işlemlerini 27 Haziran Cumartesi günü tamamlamak zorunda. Onaylamayanların görevleri iptal edilecek.

E-SINAV GÖREVLERİ İÇİN ÖDENECEK ÜCRETLER

Oturum başına ödenecek net ücretler güncellendi. E-sınav salon başkanları 1.500 TL alacak. E-sınav gözetmenleri ise 1.400 TL kazanacak. Sınav sayıları ilçe ve salona göre farklılık gösterecek.

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