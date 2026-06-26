Öğretmenlere Seminer Ek Ders Ücreti Belli Oldu

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan yüz binlerce öğretmenin gözü kulağı sene sonu mesleki çalışma dönemine çevrildi. Bakanlığın verdiği talimat gereği bu yıl 29 ve 30 Haziran tarihlerindeki mesleki çalışmalar tamamen online olarak düzenlenecek. Öğretmenlerin bu online seminerleri 5 Temmuz tarihine kadar tamamlaması gerekiyor.

SENEYE SONU SEMİNERLERİ İÇİN ÖDEME TARİHİ AÇIKLANDI

Seminerlerin tamamlanmasının ardından gözler öğretmenlere ödenecek ek ders ücretlerine çevrildi. Öğretmenlerin online mesleki çalışmaları için gerekli olan ek ders ücretleri Temmuz ayı ek ders ödeme takvimine dahil edilecek. Sene sonu seminer ek ders ücretleri Ağustos ayının ilk haftası hesaplara aktarılacak.

ÖDEMELER YÜZDE 14 ZAMLI TARİFEDEN YAPILACAK

Mesleki çalışmalar karşılığında öğretmenlere toplamda 15 saat ek ders ücreti ödenecek. Temmuz ayından itibaren yapılacak tüm ödemeler memur maaşlarına yapılması beklenen tahmini yüzde 14 oranındaki zam dikkate alınarak hesaplanacak. Kamu Bilişim Sistemi güncellemelerinin ardından yürürlüğe girecek yeni zam oranlarıyla ek ders saat ücreti 193 liradan 220 liraya yükselecek. 15 saatlik sene sonu mesleki çalışmasını tamamlayan bir öğretmene toplamda 3 bin 300 lira seminer ek ders ödemesi yapılacak.