Öğretmenlerin Zümre Toplantı Saatleri Netleşti

Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan öğretmenlerin 2025-2026 eğitim-öğretim yılı sene sonu sınıf ve alan zümre toplantıları için tarih ve saatler belli oldu. Valilik onayına sunulan resmî yazıya göre tüm toplantılar çevrimiçi yapılacak. Her derece ve türdeki eğitim kurumu için zümre takvimi belirlendi. Genel müdürlük bazında planlanan toplantılar haziran ayının son günlerinde yoğunlaştı.

İLÇE ZÜMRE TOPLANTILARI SABAH YAPILACAK

İlçe sınıf ve alan zümre toplantıları 30 Haziran 2026 Salı günü saat 10.00’da başlayacak. Toplantı saat 12.00’ye kadar sürecek. İlçe millî eğitim müdürlükleri çevrimiçi bağlantı linklerini paylaşacak. Öğretmenler bu linkler üzerinden toplantıya katılacak.

İL ZÜMRE TOPLANTILARI ÖĞLEDEN SONRA

İl sınıf ve alan zümre toplantıları aynı gün saat 15.00’te başlayacak. Toplantı saat 17.00’ye kadar devam edecek. Zümre başkanları kendilerine iletilen ID ve şifreleri kullanacak. Toplantılar zümre başkanları sorumluluğunda çevrimiçi olarak gerçekleşecek.