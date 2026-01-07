Oğuz Aydın’ın Trabzonspor Tercihi Transfer Sürecini Etkiliyor

oguz-aydin-in-trabzonspor-tercihi-transfer-surecini-etkiliyor

OĞUZ AYDIN’IN GELECEĞİ BELİRSİZLİK İÇERİYOR

Fenerbahçe’de Anthony Musaba’nın transferinin ardından, kadro planlamasında geri planda kalan Oğuz Aydın’ın durumu belirsizliğini koruyor. Sarı-lacivertli yönetim, 25 yaşındaki kanat oyuncusu için Rusya’dan gelen teklifte önemli ilerleme kaydetmiş olmasına rağmen, futbolcunun tercihleri sürecin seyrini değiştirmiş durumda.

SÜPER LİG HEDEFİ

Elde edilen bilgilere göre, Fenerbahçe CSKA Moskova ile ciddi bir anlaşma aşamasına ulaşmış durumda. Ancak Aydın, Rus kulübünden gelen bu teklife sıcak bakmıyor. Oğuz Aydın’ın önceliğinin Süper Lig’de kalarak, kendisine yakın ilgi gösteren Trabzonspor’da forma giymek olduğu belirtildi.

