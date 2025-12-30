Oğuz Aydın Transferinde Detaylar Kesinleşti

oguz-aydin-transferinde-detaylar-kesinlesti

Fenerbahçe Oğuz Aydın ile Yollarını Ayırabilir

Fenerbahçe, Süper Lig’deki ara transfer döneminde Oğuz Aydın ile yollarını ayırma ihtimali üzerinde duruyor. Rusya’nın CSKA Moskova ekibi, 25 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmayı hedefliyor. Transfer süreciyle ilgili ayrıntılar da netlik kazandı.

OĞUZ Aydın İçin CSKA Moskova’dan Teklif!

Fenerbahçe, ara transfer döneminde Oğuz Aydın’ın takımdan ayrılabileceğini değerlendiriyor. CSKA Moskova, oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralamak için sarı-lacivertlilere resmi teklif sundu.

İlgilenen kulüpler arasında CSKA Moskova, Oğuz Aydın için Fenerbahçe’ye 550 bin Euro tutarında kiralama bedeli ve 5.5 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu ile bir teklif iletti. Fenerbahçe yönetimi, bu öneriyi gözden geçiriyor. Oğuz Aydın ile Trabzonspor’un da ilgilendiği bilinirken, sarı-lacivertli takım, oyuncusunu ezeli rakibiyle paylaşmaya sıcak bakmıyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Esenyurt’ta Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı

Esenyurt'taki bir hırdavat fabrikasında gece saatlerinde başlayan yangın, sebebi belirsiz bir şekilde devam ediyor ve 6 saat sürüyor.
Gündem

İstanbul ve Türkiye Genelinde Köprü Geçiş Ücretleri Artıyor

2026'dan itibaren köprü ve otoyollardaki geçiş ücretlerine zam yapıldı; Çanakkale ve Osmangazi köprülerinde otomobil ücreti 995 TL oldu.
Gündem

İstanbul’da Kar Yağışı Sonrası Okul Tatili Beklentisi

İstanbul'da 2025 yılının son gününde etkili olan kar yağışı, okulların tatil edilip edilmeyeceği tartışmalarını başlattı. Vali Davut Gül, eğitim-öğretimin etkilenmeyeceğini duyurdu.
Gündem

İstanbul’da Kar Yağışı Etkisini Gösterdi

İstanbul'da devam eden yağışlar, kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüştü.
Gündem

İstanbul’da Kar Yağışı Etkisini Gösterdi

İstanbul'da süregelen yağışlar, kent merkezinin yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüştü.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.