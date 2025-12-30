Oğuz Aydın Transferinde Detaylar Kesinleşti

Fenerbahçe Oğuz Aydın ile Yollarını Ayırabilir

Fenerbahçe, Süper Lig’deki ara transfer döneminde Oğuz Aydın ile yollarını ayırma ihtimali üzerinde duruyor. Rusya’nın CSKA Moskova ekibi, 25 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmayı hedefliyor. Transfer süreciyle ilgili ayrıntılar da netlik kazandı.

OĞUZ Aydın İçin CSKA Moskova’dan Teklif!

Fenerbahçe, ara transfer döneminde Oğuz Aydın’ın takımdan ayrılabileceğini değerlendiriyor. CSKA Moskova, oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralamak için sarı-lacivertlilere resmi teklif sundu.

İlgilenen kulüpler arasında CSKA Moskova, Oğuz Aydın için Fenerbahçe’ye 550 bin Euro tutarında kiralama bedeli ve 5.5 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu ile bir teklif iletti. Fenerbahçe yönetimi, bu öneriyi gözden geçiriyor. Oğuz Aydın ile Trabzonspor’un da ilgilendiği bilinirken, sarı-lacivertli takım, oyuncusunu ezeli rakibiyle paylaşmaya sıcak bakmıyor.