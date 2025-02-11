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Oğuz Çetin Yoğun Bakımda: Sağlık Durumu İyi

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SAĞLIK SORUNU VE HASTANEYE KALDIRILMA

Oğuz Çetin, geçtiğimiz günlerde beynine pıhtı atması sebebiyle ortaya çıkan sağlık sorunu sonrası yoğun bakıma kaldırıldı. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen Oğuz Çetin, hızlı bir şekilde yoğun bakıma alındı ve gerekli müdahaleler yapıldı.

SAĞLIK DURUMU VE BİLİNCİ

Yapılan açıklamada, Fenerbahçeli efsane ismin sağlık durumunun iyi olduğu, gelişen komplikasyona rağmen bilincinin açık olduğu ifade edildi. Beyne pıhtı atması neticesinde Oğuz Çetin’in sağlık durumunda genel anlamda bir bozulma olup olmadığı ise yapılan testlerin sonuçlarına bağlı olarak kesinleşecek.

Efsane futbolcunun hayranlarına sabır diliyoruz.

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Oğuz Çetin Yoğun Bakıma Kaldırıldı

Türk futbolunun efsanevi ismi Oğuz Çetin, sağlık sorunları nedeniyle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma yatırıldı.
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