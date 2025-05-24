Okan Buruk Ayrılacak Oyuncuları Duyurdu

GALATASARAY, GÖZTEPE’Yİ YENEREK PUANINI ARTIRDI

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray, Göztepe deplasmanında Kaan Ayhan ve Morata’nın golleriyle 2-0 galip geldi. Sarı kırmızılı ekip bu sonuçla birlikte puanını 92’ye çıkardı. Maç sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, galibiyetle ilgili açıklamalarda bulundu. “Mutluyuz. 92 puana ulaştık. İki sezondur 90 puan barajının üstüne çıktık” dedi.

TEKNİK DİREKTÖR BURUK’UN DEĞERLENDİRMELERİ

Buruk, “Geçen sezona bakınca bir puan altında kalmış oluyoruz. Sevindirici. Ne olursa olsun bugün kazanıp kazanmamak insanlar için önemli gelmeyebilir ama bizim için önemli” ifadelerini kullandı. İlk yarıda sıcak havanın etkili olduğunu belirten Buruk, “Uzun süredir 90 dakika oynamayan oyuncuların zorlandığını gördük. Oyuncularımızı yargılayacağımız bir maç değildi” şeklinde konuştu. Takımın iyi niyetle mücadele ettiğini vurguladı.

KAAN VE MORATA’NIN GOLLERE KATKISI

Buruk, Göztepe’nin direkt oyun tarzının zorlayıcı olduğunu, ancak takımının birkaç pasla rakip kaleye gitmeyi başardığını dile getirdi. “Kaan muhteşem bir gol attı. İkinci golde de maçı bitirdik. Önemli güzel bir galibiyet. Oyuncuların kazanma isteklerinden memnunum” dedi. Ayrıca Dries’in takım için büyük bir öneme sahip olduğunu ve onunla ilgili duygusal bir süreç yaşadıklarını ifade etti.

DERİN DUYGULAR VE GELECEK PLANLARI

Galatasaray’da ayrılıkların zor olduğunu aktaran Buruk, “Muslera da geçen sene ayrılmaya yakındı. İkna ettik. Onun da yerini doldurmak kolay değil” dedi. Günay’ın takım için önemli kurtarışlarla katkı sağladığını dile getirirken, “Bu tarz hem iyi oyuncu hem iyi insanların benim için çok ayrı yeri var” dedi. Buruk, ayrılıklardan sonraki süreçte ekip olarak doğru insana ulaşmanın önemini vurguladı ve gelecek hafta şampiyonluk kutlamalarına katılacaklarını duyurdu: “Yarın şampiyonluk kutlayacağız. 5. yıldızı kutlayacağız. Ardından 26. şampiyonluk parolasıyla yeni sezona hazırlanacağız.”